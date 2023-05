Zelensky è arrivato a Gedda per il summit della Lega araba

(ANSA) - BEIRUT, 19 MAG - E' arrivato all'aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per partecipare al summit della Lega Araba. Lo riferisce Al Arabiya, precisando che Zelensky è partito a bordo di un velivolo francese dalla Polonia.

L'inizio del vertice della Lega Araba è previsto per le 14:30 locali, le 13:30 in Italia. (ANSA).