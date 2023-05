Geolier guida ancora la hit parade, entrano Paola e Chiara

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Geolier resta saldamente in vetta alla hit parade: anche questa settimana il rapper napoletano guida la top ten degli album più venduti secondo le rilevazioni FMI/Gfk con l'Atto II de Il Coraggio dei bambini, da 19 settimane in classifica. Al secondo posto risale Lazza con 'Sirio', mentre sul terzo gradino del podio entrano direttamente Paola & Chiara con 'Per Sempre'.

In una top ten tutta italiana, l'unica eccezione è al sesto posto 'Random Access Memories' dei Daft Punk (in vetta anche nella classifica dei vinili) che è anche l'unica altra new entry della settimana nelle prime dieci posizioni.

Intero podio invariato nella classifica dei singoli brani che vede ancora al primo posto Blanco & Mina con 'Un briciolo di allegria', al secondo 'Mon amour' di Annalisa e al terzo 'Cenere' di Lazza. Grazie all'Eurovision 2023 Marco Mengoni sale in quarta posizione con Due Vite (+6). Lieve avanzamento anche per Tango di Tananai (+1), così come per Pelè di Rhove & Madfingerz (+2). (ANSA).