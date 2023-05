Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%)

(ANSA) - TOKYO, 16 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street sulle aspettative di una risoluzione positiva dei colloqui per l'aumento del tetto del debito Usa ed evitare il default.

In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno una progressione dello 0,77% a quota 29.855,62, aggiungendo 229 punti. Sul fronte valutario lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di poco superiore a136, e sull'euro a 147,80. (ANSA).