Crolla ponte pedonale in Finlandia, bambini tra i feriti

(ANSA ) - HELSINKI, 11 MAG - E' crollato un ponte pedonale in Finlandia: si contano 27 feriti, soprattutto bambini, hanno reso noto i soccorritori.

"Ventisette giovani, la maggior parte dei quali minorenni, hanno riportato ferite di diversa gravità, ma nessuno è in pericolo di vita. A causa del crollo di una passerella temporanea presso un cantiere edile, sono caduti per diversi metri su una strada", ha detto il dipartimento di soccorso dell'Uusimaa occidentale di Espoo, vicino alla capitale Helsinki. Secondo il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, molti dei feriti sono scolari della terza media della scuola primaria Kalasatama che si stavano recando al Museo d'arte Emma di Tapiola. I feriti sono stati portati in quattro diversi ospedali. (ANSA ).