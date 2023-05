Cingolani ad di Leonardo, Mariani condirettore generale

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il cda di Leonardo, alla sua prima riunione dopo la nomina questa mattina in assemblea, come atteso dopo l'indicazione del ministero dell'Economia ha nominato amministratore delegato Roberto Cingolani. Il cda "ha, inoltre, approvato l'istituzione, a far data dal primo giugno 2023, della nuova direzione generale 'Business & Operations' cui viene preposto Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale". (ANSA).