Sospesi i voli di pattugliamento di Frontex nel Mar Nero

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - I voli di pattugliamento della missione Frontex sul Mar Nero sono stati sospesi dopo che un aereo polacco in missione per Frontex è stato intercettato da un caccia russo. Lo riporta il media polacco Rmf Fm.

I voli sono sospesi fino a quando la parte rumena non assicurerà alle guardie di frontiera la sicurezza dei voli. Il comando dell'operazione Frontex nel Mar Nero è svolto dai rumeni.

