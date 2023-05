Si può riparare auto anche se l'intervento supera il valore

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Con una "clamorosa ordinanza pubblicata nei giorni scorsi la Corte di Cassazione interviene a gamba tesa sul settore delle riparazioni auto, bacchettando di fatto le compagnie di assicurazioni che spingono i propri clienti a rottamare l'automobile in caso di incidente quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale della vettura".

Ne dà notizia Federcarrozzieri, che rende noti i contenuti della ordinanza 10686/23, pubblicata dalla terza sezione civile.

Da tempo i giudici ritengono lecito risarcire riparazioni il cui costo non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo ma ora la Cassazione ha fatto di più: in un caso dove il danneggiato aveva richiesto "una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo" ha infatti chiarito che, pur dovendo "tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo", il limite per il risarcimento individuato dai Giudici è che non vi sia un aumento di valore del veicolo". (ANSA).