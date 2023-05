Giorgetti, 'con Dl lavoro abbiamo detassato le assunzioni'

(ANSA) - VICENZA, 06 MAG - "Con il decreto che abbiamo fatto il primo maggio, crediamo di aver posto delle condizioni per migliorare il mercato del lavoro e per incentivare da un lato la domanda e dall'altro l'offerta": è quanto ha detto oggi pomeriggio a Vicenza, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, a margine di un convegno nella sede di Confartigianato sul tema "Pnrr: opportunità, sviluppo e futuro".

"Le assunzioni sono detassate - ha spiegato il ministro - in quanto sono previste contribuzioni per le nuove assunzioni, specialmente per chi arriva dal reddito di cittadinanza. E dall'altra parte un sistema meno generoso per coloro che in qualche modo, pur essendo in condizioni di lavorare, non accettano questa idea e vogliono vivere solo di assistenza".

"Questo non sarà più possibile", ha concluso Giorgetti. (ANSA).