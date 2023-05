Mosca, 'evacuazione parziale delle aree occupate al sud'

(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - La Russia ha annunciato l'evacuazione "parziale" degli insediamenti occupati vicino alla linea del fronte nel sud del paese.

Il governatore russo della regione occupata di Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky ha ordinato l'evacuazione dei villaggi vicini alla linea del fronte nell'area, spiegando che i bombardamenti ucraini si sono intensificati negli ultimi giorni. Il provvedimento di evacuazione, deciso da Mosca, interessa in un primo momento cittadini fragili, in particolare bambini, anziani, disabili e pazienti degli ospedali, di 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia vicini al fronte. Lo ha precisato il governatore della porzione di regione occupata dai russi, Yevgeny Balitsky, citato dall'agenzia Interfax. La decisione, ha aggiunto Balitsky, è stata presa per "proteggere queste persone dal fuoco nemico". (ANSA).