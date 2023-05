Kiev, 'la controffensiva ucraina è in dirittura d'arrivo'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "I preparativi per la controffensiva sono in dirittura d'arrivo", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov in un'intervista televisiva, "non mi limito a sperare, ci credo. Sono convinto che sia stato fatto molto perché la controffensiva abbia successo. Perché se i nostri generali non fossero fiduciosi, sarebbe inutile andare avanti. Tutto deve essere pianificato", ha detto, citato da Unian. "Oggi stiamo tagliando il traguardo, quando possiamo dire 'è tutto pronto' dipende dalla decisione dello stato maggiore", ha concluso il ministro della Difesa ucraino. (ANSA).