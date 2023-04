Bce e Ue in pressing sull'Italia, approvi Mes, serve a tutti

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Pressing della Bce e dell'Ue affinchè l'Italia ratifichi il Mes, il meccanismo europeo di stabilità. I rappresentanti dei principali Paesi hanno spiegato che la ratifica sarebbe "un bene per tutti".

La ratifica anche da parte dell'Italia della riforma del Mes "penso che sarebbe positiva perché avere un backstop (rete di protezione, ndr) in caso di difficoltà sarebbe effettivamente utile a tutti i membri che hanno ratificato". ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.

"Nei tempi e nei modi che il Governo e il Parlamento italiano decideranno la ratifica italiana del Mes non dovrebbe essere in discussione. E' stata decisa più di due anni fa", ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Per il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe "e' molto importante sottolineare che, pur rispettando pienamente la decisione che l'Italia potrebbe prendere di non accedere mai alla capacità che verrebbe creata dalla ratifica del Mes, abbiamo bisogno che venga ratificato in modo che altri Paesi possano accedervi in caso di necessità".

Infine il direttore del Mes, Pierre Gramegna, ha sottolineato che c'è "un problema di tempistica, in quanto gli attuali accordi bilaterali di backstop scadranno entro la fine di quest'anno, quindi è fondamentale che l'entrata in vigore del trattato Mes modificato con questo backstop avvenga entro la fine dell'anno".

