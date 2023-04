Tajani, Di Maio scelta di Borrell, non è nostro candidato

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' una scelta legittima di Borrell, nelle sue facoltà di alto rappresentante Ue". Ma "Di Maio fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 a proposito dell'indicazione di Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo. (ANSA).