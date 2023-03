Salvini, è l'Italia sotto attacco non le Ong

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAR - "E' l'Italia sotto attacco, non le Ong". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Trieste.

"Se ci sono dichiarazioni della Guardia costiera piuttosto che della Marina che sono corpi orgoglio dello Stato che lamentano che il lavoro viene ostacolato, va preso in considerazione. Ma il problema sono i trafficanti e gli scafisti non altri". Non le Ong? "Se le ong complicano il lavoro dei nostri marinai sicuramente il problema si pone".

"Sicuramente - ha aggiunto - l'immigrazione non può essere regolata da organismi privati finanziati da paesi stranieri.

Questo è poco ma sicuro". (ANSA).