Usa: Texas, 2 migranti morti soffocati su treno merci

(ANSA) - WACO, 25 MAR - Due migranti che viaggiavano in un gruppo di una quindicina di persone su un treno merci in Texas sono morti, probabilmente "soffocati": lo ha reso noto la Polizia.

Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Uvalde sono intervenuti ieri in seguito ad una telefonata anonima secondo cui un gruppo di migranti stava "soffocando" a bordo di un treno. Il convoglio è stato poi fermato a est di Knippa, una piccola comunità del Texas meridionale vicino alla città di San Antonio.

"Circa 15 immigrati avevano bisogno di cure mediche immediate, cinque sono stati trasportati in aereo negli ospedali della zona di San Antonio, cinque sono stati trasportati in ospedali della zona e non si conoscono le loro condizioni", mentre "due degli immigrati sono stati dichiarati deceduti", si legge in un comunicato della Polizia.

Nella zona in cui è stato fermato il treno merci, le temperature hanno raggiunto nel tardo pomeriggio 30 gradi Celsius, secondo KSAT.com, un'affiliata della ABC TV di San Antonio. (ANSA).