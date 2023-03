Hit parade, U2 debuttano in vetta dischi e vinili

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Debutto in vetta alla classifica italiana per gli U2, che vedono il loro "Songs of Surrender", la collezione di 40 brani scelti tra i più importanti del catalogo della loro storia ri-registrati e ri-immaginati per il 2023, piazzarsi al primo posto della classifica degli album e dei vinili più venduti, secondo le rilevazioni settimanali Fimi/Gfk.

Dietro la band irlandese, il podio della settimana scorsa, ovvero Lazza con l'album dei record Sirio, ormai da quasi un anno in classifica, seguito da Geolier con Il Coraggio dei Bambini e una delle soprese del festival di Sanremo Tananai con Rave, Eclissi. Risale dalla dodicesima alla quinta posizione thasup con C@RA++ERE S?EC!@LE, nella settimana in cui è uscito il primo nuovo singolo dal disco, ovvero "Dimmi Che C'è" con il feat di Tedua.

Guadagna una posizione anche Shiva ed è sesto con Milano Demons, davanti al vincitore del festival Marco Mengoni con Materia (Pelle), secondo capitolo della trilogia che si concluderà prima dell'estate (in discesa di due gradini).

Scivola di due posizioni anche Ultimo con Alba. Chiudono la top ten i Maneskin con Rush! ed Elodie con Ok. Respira.

Tra i singoli, invariati i protagonisti in vetta, con Lazza che resta al vertice con Cenere, seguito da Mr. Rain con Supereroi. Terzo Tananai con Tango. (ANSA).