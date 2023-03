Xi Jinping: nessun Paese ha diritto a dettare un ordine mondiale

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Nessun paese nell'arena globale ha il diritto di avere l'ultima parola nel determinare l'ordine mondiale esistente, afferma il presidente cinese Xi Jinping in un'intervista al quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta ripresa dall'agenzia Tass.

"La comunità internazionale ha riconosciuto che nessun paese è superiore agli altri, nessun modello di governo è universale e nessun singolo paese dovrebbe dettare l'ordine internazionale", dice Xi nell'articolo pubblicato prima della sua visita in Russia. "L'interesse comune di tutta l'umanità è in un mondo unito e pacifico, piuttosto che diviso e instabile", aggiunge il leader cinese.

"La risoluzione del conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva", afferma inoltre Xi prima del suo incontro con il presidente Vladimir Putin. (ANSA).