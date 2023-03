Usa, inaccettabile richiesta tregua da incontro Putin-Xi

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - "Vedremo cosa emergerà da questo meeting" fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse emergere la richiesta di una tregua in Ucraina sarà "inaccettabile perché l'unica cosa" che significherebbe a "ratificare le conquiste fatte fino a oggi dalla Russia" e "concedere più tempo a Putin". Lo ribadisce il portavoce della Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, a Fox.

