Pd, da lunedì in commissione esame proposte ratifica Mes

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La commissione Esteri esaminerà dalla prossima settimana le proposte di legge per ratifica del Mes. Come gruppo Pd ci batteremo per dare il via libera al provvedimento che può permettere di avere uno strumento utile per la credibilità del nostro Paese, per la stabilità dell'economia europea e del suo sistema bancario". Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola