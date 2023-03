Clima: Mattarella, non si può più aspettare, agire ora

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Non c'è più tempo: l lotta ai cambiamenti climatici deve partire subito. Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella parlando da Nairobi dove il tema della siccità è un problema nazionale. "Il tema è centrale e un secondo tempo non c'è", ha aggiunto dopo un colloquio con il presidente kenyota William Ruto.

Vediamo segnali "allarmanti" di cambiamento climatico.

Vediamo "sintomi gravi" come la siccità che porta "gravi conseguenze". Per questo "esortiamo a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti" da prendere per contrastare i cambiamenti climatici, ha detto il Capo dello Stato. (ANSA).