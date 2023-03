Pd: Schlein, estirpiamo cacicchi e capibastone

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del Pd, su cui non sono disposta a cedere di un millimetro". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. "Propongo di votare Bonaccini come presidente dell'assemblea", ha aggiunto. (ANSA).