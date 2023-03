'Paul Auster ha il cancro', l'annuncio della moglie su Instagram

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - La moglie di Paul Auster, Siri Hustvedt, ha annunciato che lo scrittore è malato di cancro.

"Sono stata lontana da Instagram per un po'. Il motivo è che a mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre, dopo che è stato malato per diversi mesi", ha scritto la scrittrice e saggista in un lungo post spiegando che Auster è in cura allo Sloan Kettering di New York.

"Sono entrata in una terra che si chiama Cancerland, che molti di voi hanno conosciuto", prosegue la moglie del celebre autore. "Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Tutti lo sanno, eppure vivere quella verità da vicino cambia la realtà quotidiana. L'intimità con un'altra persona non è solo un'esperienza parallela, due linee che si muovono nella stessa direzione, ma non si intersecano. È molto più simile a un diagramma di Venn dinamico: le parti sovrapposte di due cerchi si muovono e cambiano nel tempo. Un "io" e un "tu" in movimento che è anche "noi"", ha scritto ancora Hustvedt che è sposata con Auster dal 1982.

Per la famiglia dello scrittore 76enne si tratta dell'ennesima tragedia dopo la morte del figlio Daniel di overdose, subito dopo quella della nipotina Ruby. Il 44enne è stato ritrovato senza vita in una stazione della metropolitana di Brooklyn tre giorni dopo esser stato rilasciato su cauzione dopo l'arresto il giorno di Pasqua per la morte della figlia di dieci mesi. Il figlio dello scrittore era accusato di omicidio colposo perché nel corpo della bambina era state trovate ingenti quantità di stupefacenti. (ANSA).