Hit parade, Ultimo si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Cambia poco nella top ten degli album più venduti, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, rispetto a una settimana fa, con la corazzata Sanremo che procede spedita. Si conferma il podio con Ultimo - quarto al festival - ancora in vetta per la terza settimana con Alba, seguito da Lazza - secondo a Sanremo -, che continua a far volare l'album Sirio (il più venduto del 2022), a quasi un anno dalla pubblicazione, e dal rapper Geolier con Il coraggio dei bambini.

Guadagna due posizioni Tananai con Rave, Eclissi (anche lui protagonista alla manifestazione di un mese fa), seguito dal vincitore Marco Mengoni con Materia (Pelle). Due posizioni in più anche per Shiva con Milano Demons, mentre è stabile Guè in settima piazza con Madreperla. Ancora aria di Ariston in ottava posizione con Elodie e Ok. Respira (in discesa di tre gradini).

Chiudono i Maneskin con Rush! e i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News.

Tra i singoli, sette dei primi dieci brani in classifica arrivano dalla selezione voluta da Amadeus. Sul podio i primi tre classificati, con Lazza che resta al vertice con Cenere, seguito da Mr. Rain con Supereroi e da Mengoni con Due Vite. Ma ci sono anche Tananai (quinto), Madame (settima), Elodie (nona) e Rosa Chemical (decimo).

Tra i vinili si riprende la vetta l'intramontabile The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd, che ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione. Entrano tra i primi cinque anche due Duvudubà di Lucio Dalla e l'album che porta il suo nome, nella settimana in cui è stato celebrato l'80/o anniversario dalla sua nascita. (ANSA).