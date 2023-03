Volkswagen,seguiamo piano in Europa,ma aspettiamo Green Deal

(ANSA) - BERLINO, 09 MAR - "Continuiamo a cercare luoghi adatti per le nostre prossime fabbriche di celle in Europa orientale e in Nord America. Finora non è stata presa alcuna decisione in merito". Lo ha comunicato ad ANSA un portavoce di Volkswagen. "In linea di principio, ci atteniamo al nostro piano di costruire fabbriche di celle per circa 240 GWh in Europa entro il 2030, ma per farlo abbiamo bisogno di condizioni competitive. Stiamo quindi aspettando il Green Deal dell'UE", ha aggiunto il gruppo automobilistico tedesco. (ANSA).