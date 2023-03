Morta Yana, soccorritrice simbolo di Bakhmut, angelo dei soldati

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Treccine bionde, piccola e magra, ha salvato i militari dall'inferno: volontaria come paramedico in guerra, Yana Rykhlitska di 29 anni, è rimasta uccisa con un collega dai colpi di mortaio sparati dalle truppe russe sull'auto medica durante un'evacuazione di feriti vicino a Bakhmut. Lo scrivono i media ucraini in occasione delle esequie celebrate quattro giorni dopo la morte.

Per 'l'angelo dei combattenti', come era stata ribattezzata per il suo aspetto e la forza d'animo sotto le bombe, ieri c'erano centinaia di persone al funerale a Vinnytsia, nell'Ucraina centrale, alla sepoltura nella Alley of Heroes.

"Disperata, piccola e magra, portava tutto sulle spalle", l'ha descritta una sua parente, Natalya Vlasyuk, parlando con i media locali. L'amica di Yana, Tetiana Zenart, l'aveva sentita al telefono poche ore prima che venisse uccisa: "Le ho chiesto come stava andando, con quel flusso di feriti inimmaginabile a Bakhmut, lei mi ha risposto - con amara ironia - 'mi sto divertendo, ancora tutta intera'".

Prima della guerra Yana lavorava in una compagnia di assicurazioni. Dopo l'invasione si è offerta volontaria aiutando civili e militari, poi ha frequentato i corsi di paramedico e ha firmato un contratto con le Forze armate ucraine.

"E' un momento buio per tutti i medici di guerra e i soldati che ha aiutato. Ci vendicheremo. Con calma, ma con rabbia fredda dentro, stiamo facendo il nostro lavoro", ha scritto sui social il volontario Valerii Bahynskyi.

I genitori di Yana hanno rifiutato di organizzare una raccolta fondi per loro stessi e hanno esortato tutti a fare una donazione per le necessità delle Forze Armate in memoria della figlia. (ANSA).