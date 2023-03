Cybersicurezza: hacker russi esultano, 'rimosso Baldoni'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "La nostra serie di attacchi all'infrastruttura internet italiana può essere giustamente considerata riuscita :a seguito di ciò, è stato infatti rimosso dal suo incarico il capo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica italiana". Così sul suo canale Telegram il gruppo di hacker filorussi Noname057(16), responsabile di attacchi nelle ultime settimane a siti di istituzioni ed aziende italiane.

La crew ha postato sul suo canale una foto del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza italiana, Roberto Baldoni, dimessosi ieri, insieme a quella di un orso. "Vediamo - prosegue il messaggio ironico - come il nuovo capo di questo ufficio italiano se la caverà con le minacce informatiche provenienti dal team di NoName057(16)".

Intanto il Copasir, a quanto si apprende, sentirà l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, dopo le dimissioni di Baldoni. L'audizione potrebbe svolgersi già domani. Mantovano riferirà al Comitato sulla vicenda, che il Governo confida di chiudere celermente con l'indicazione del nuovo direttore dell'Agenzia. (ANSA).