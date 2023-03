Xi, Usa-Occidente vogliono reprimerci, i rischi aumentano

(ANSA) - PECHINO, 07 MAR - L'ambiente esterno per lo sviluppo della Cina "è cambiato rapidamente e i fattori incerti e imprevedibili sono aumentati in modo significativo: in particolare, i Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno rafforzato il contenimento e la repressione a tutto tondo della Cina, portando gravi sfide senza precedenti allo sviluppo del Paese". E' l'accusa lanciata dal presidente Xi Jinping, in visita ai membri dell'Associazione nazionale democratica dell'edilizia e della Federazione dell'industria e del commercio, nell'ambito della prima sessione della Conferenza consultiva politica del popolo, ramo consultivo del parlamento cinese. (ANSA).