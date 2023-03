Ey: Italia leader per numero di giovani sostenibili digitali

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Tra le maggiori economie europee l'Italia è in testa per numero di sostenibili digitali, con il 37% di giovani che utilizzano gli strumenti digitali e, allo stesso tempo, adottano atteggiamenti e comportamenti orientati alla sostenibilità. È quanto emerge dal rapporto "Digital Sustainability Index Young", presentato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale e da EY Foundation Onlus. A seguire si trovano Spagna (34%), Polonia (26%), Germania (18%) e Francia (14%). A fare da apripista sono le donne italiane, che con il 29% di sostenibili digitali fanno registrare un dato più alto sia rispetto ai connazionali uomini che al genere femminile degli altri Paesi analizzati. La ricerca, che ha coinvolto 800 ragazzi tra 16 e 24 anni, evidenzia come i giovani considerino l'ambiente un tema centrale: il 71% degli italiani indica nel cambiamento climatico uno dei principali problemi dei quali bisogna occuparsi immediatamente. Dato in linea con quelli di Spagna (69%) e Francia (62%), che però diminuisce in Polonia (56%) e Germania (42%). Tra le priorità da affrontare il 67% degli italiani include anche l'inquinamento e la pensano così il 63% degli spagnoli, il 58% dei francesi, il 54% dei polacchi e il 47% dei giovani tedeschi. Emerge però un problema legato alla consapevolezza: il 27% dei giovani italiani dichiara di conoscere poco o per nulla il concetto di sostenibilità, rispetto al 32% della Germania o al 62% registrato in Francia.

