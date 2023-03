Ergastolo ostativo, Pg Cassazione 'non si torni a Consulta'

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Con la modifica delle norme sull'ergastolo ostativo, la mancata collaborazione non costituisce più un fattore preclusivo alla liberazione condizionale, in presenza dei requisiti della durata della pena espiata e del "sicuro ravvedimento", che, in relazione ai condannati all'ergastolo per reati ostativi, comporta anche "una attiva partecipazione al percorso rieducativo" e la "mancanza attuale" di "collegamenti" con i clan, e con il "contesto" nel quale il reato è stato commesso. Per questo la Procura della Cassazione, rappresentata da Pietro Gaeta e Giuseppe Riccardi - non ritiene necessario che la questione ergastolo ostativo - della quale si torna a discutere nell'udienza fissata per l'8 marzo - torni alla Consulta. Di contrario avviso, invece, l'avvocatessa Giovanna Araniti che per Salvatore Pezzino in carcere da 30 anni chiede la fine dell'ergastolo ostativo, anche in mancanza di collaborazione, e l'invio delle nuove norme alla Consulta in quanto a suo avviso sono "fumose" e hanno realizzato una riforma solo "di facciata". (ANSA).