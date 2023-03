Bce:Lagarde, presto per dichiare vittoria su inflazione

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "E' ancora troppo presto per dichiarare la vittoria sull'inflazione". Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento, secondo cui "stiamo facendo dei progressi", ma "'c'è ancora molto da fare". "So che le persone stanno soffrendo per l'inflazione - aggiunge - specie quelle più vulnerabili e esposte come i pensionati a basso redddito. Alla Bce crediamo che le misure dei governi dovrebbero essere mirate a questo tipo di persone" per poi essere riviste quando "i prezzi dell'energia scenderanno e quelli degli alimentari si stabilizzeranno". (ANSA).