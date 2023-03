Superbonus: allo studio salvagente per i crediti del 2022

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Un'ipotesi allo studio per consentire la cessione dei crediti relativi a lavori del 2022 e non ancora ceduti alle banche o ad altri soggetti è quella di modificare il meccanismo di registrazione sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Entro il 31 marzo va segnalata infatti l'avvenuta cessione del credito, ma i tempi di lavorazione delle pratiche rischiano di lasciare nel limbo molti bonus.

La soluzione al vaglio del Parlamento, è quella di consentire di comunicare all'Agenzia delle Entrate la semplice presentazione del credito alla banca. Basterebbe quindi l'apertura della pratica per superare il termine del 31 marzo.

In base ai primi confronti avvenuti con il ministero dell'Economia, con la Ragioneria e con l'Agenzia delle Entrate sembra che potrebbe essere una strada percorribile. Non sarebbe invece possibile procedere (ANSA).