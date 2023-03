Siria: rogo tra le tende di terremotati, morti 2 bambini

(ANSAMed) - BEIRUT, 01 MAR - Due bambini siriani, sorella e fratello di 7 e 4 anni, sono morti in seguito alle ustioni riportate in un incendio divampato in un campo di terremotati nel nord-ovest della Turchia e nel quale sono rimasti feriti altri 4 loro fratelli e la loro madre.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i due bambini sono morti nelle ultime ore in un ospedale al confine tra Turchia e Siria, nella zona devastata dal terremoto del 6 febbraio scorso. La famiglia dei due bambini era originaria di Idlib ed erano stati sfollati due volte: prima per la guerra, poi per il sisma. (ANSAMed).