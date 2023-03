Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,26%)

(ANSA) - TOKYO, 01 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in leggero ribasso, riflettendo l'andamento a Wall Street, con gli investitori che anticipano nuove strette monetarie da parte della Federal Reserve. In apertura il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,26% a quota 27.374,70, cedendo 70 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta ai minimi sul dollaro in due mesi, a un livello di 136,30, e sull'euro a 144,10.

