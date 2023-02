Serie A: Lazio-Sampdoria 1-0

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Lazio ha sconfitto 1-0 la Sampdoria all'Olimpico in un incontro della 24/a giornata di campionato, portandosi al quarto posto in classifica, davanti alla Roma che gioca domani a Cremona. La partita è stata decisa in extremis da un gran destro da fuori area del 'Mago' Luis Alberto, che ha affossato una Sampdoria che avrebbe meritato il pari. (ANSA).