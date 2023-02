Serie A: Milan-Atalanta 2-0

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il Milan batte 2-0 l'Atalanta nel posticipo domenicale della 24/a giornata e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica, festeggiando così il ritorno in campo di Maignan dopo 5 mesi e l'esordio stagionale di Ibrahimovic. E' la terza vittoria di fila dei rossoneri in campionato, ottenuta ancora senza subire reti per provare a dimenticare un gennaio da incubo. Un gol per tempo contro una Dea appannata, il primo frutto di un sfortunato rimpallo di Musso dopo che un tiro di Theo Hernandez era finito sul palo e il secondo nel finale concluso felicemente da Messias. (ANSA).