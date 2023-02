Legambiente, investire sui treni non sul Ponte sullo Stretto

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il processo di riconversione dei trasporti - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - è fondamentale. Lo è se vogliamo rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo, del taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 e del loro azzeramento entro il 2050, visto che il settore è responsabile di oltre un quarto delle emissioni italiane che, in valore assoluto, sono addirittura cresciute rispetto al 1990.

Per questo - osserva Ciafani - è fondamentale invertire la rotta e puntare su importanti investimenti per la cura del ferro del nostro Paese, smettendola di rincorrere inutili opere come il Ponte sullo Stretto di Messina". (ANSA).