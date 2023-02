Serie A: Torino-Cremonese 2-2

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Torino e Cremonese pareggiano 2-2 nel posticipo della 23/a giornata di serie A. I granata vanno in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Sanabria, ma i grigiorossi rimettono tutto in equilibrio nella ripresa con Tsadjout, al primo centro stagionale, e poi sorpassano con un gran tiro di Valeri. Poco dopo, la rete di Singo fissa il risultato finale che porta il Toro a 31 punti, nono in classifica, mentre la Cremonese resta ultima a quota 9. (ANSA).