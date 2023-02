Giorgetti, far sgonfiare bolla 19 miliardi crediti edilizia

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "La soluzione che noi cerchiamo è sull'intero ammontare dei crediti, 110 miliardi di euro.

L'urgenza ora è sullo stock dei crediti che in base alle rilevazioni dell'agenzia delle entrate fanno riferimento alle imprese del settore edilizio, che hanno l'esistenza ad oggi di 19 miliardi circa di crediti 'incagliati'. Lo sforzo che noi facciamo oggi e nei prossimi giorni con i tavoli tecnici è come far sgonfiare questa bolla". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il tavolo a Palazzo Chigi sul nodo dei crediti del superbonus. (ANSA).