E' morta Raquel Welch

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'attrice Raquel Welch è morta a 82 anni dopo una breve malattia. Lo scrive il sito Tmz citando fonti della famiglia.

Famosa per i suoi ruoli in Viaggio allucinante e Un milione di anni fa, entrambi del 1966, Welch è stata una delle attrici più ambite negli anni '60 e '70. Nel 1975 aveva vinto il Golden Globe come migliore attrice per I tre moschettieri. (ANSA).