Amazon rilancia i suoi supermercati,faremo le cose in grande

(ANSA) - BRUXELLES, 14 FEB - Amazon vuole rivoluzionare le drogherie ed i supermercati di tutto il mondo e questa volta "vuole fare le cose in grande". A rilanciare la sfida è il ceo Andy Jassy in prima persona che, parlando al Financial Times, promette di raddoppiare il business dei negozi di alimentari dopo una battuta d'arresto che nell'ultimo trimestre del 2022 aveva portato a una svalutazione della società di 720 milioni di dollari.

A cinque anni dall'acquisizione di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari - nota il quotidiano della City - la società fondata da Jeff Bezos non ha ancora lasciato un'impronta decisiva sul settore alimentare che negli Usa vale 1,6 trilioni di dollari.

La strategia adottata finora da Amazon è stata quella di costruire veri propri negozi come i piccoli chioschi Amazon Go - pensati senza cassieri e dotati di una serie di telecamere che seguono i clienti -, e di inserirsi nella grande distribuzione con i punti vendita Amazon Fresh.

I piani per aprire più di 200 negozi Amazon Fresh negli Usa però per ora si sono ridimensionati a qualche dozzina e la scarsa performance dei punti vendita aperti ha portato ad una svalutazione di 720 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2022. Dati ai quali Jassy vuole reagire: il fallimento, sostiene, è dovuto al fatto che "molti di questi punti vendita aprirono proprio nel cuore della pandemia". Ora, aggiunge, "siamo ancora nelle fasi iniziali, ma speriamo che nel 2023 riusciremo a rilanciare un formato su cui vogliamo andare alla grande, dal punto di vista della vendita fisica in negozio".

