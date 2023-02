Proroga smartworking per genitori e fragili nel privato

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato anche in assenza degli accordi individuali e "a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione". E' quanto prevede un emendamento al Milleproroghe presentato dal Pd, a prima firma di Antonio Nicita e approvato all'unanimità nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato. (ANSA).