Autonomia: Salvini, gli incapaci avversari della riforma

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "L'autonomia premia chi spende meno e spende meglio. Gli avversari dell'autonomia sono quelli che non sono capaci di fare il loro mestiere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Mattino 5. "Se in Regione Campania c'è caos nei pronto soccorso, c'è caos rifiuti, c'è caos nel trasporto pubblico, evidentemente non è colpa di Salvini o di chi è a casa, ma c'è qualcuno che governa la Regione Campania che non sa fare il suo mestiere", ha sottolineato il ministro. (ANSA).