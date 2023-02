Piantedosi,subito arresti per Termini, controlli efficaci

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "L'immediata identificazione dei presunti autori dell'accoltellamento in via Giolitti a Roma dimostra l'efficacia dei servizi di polizia che stiamo svolgendo nelle principali stazioni italiane e nelle aree limitrofe". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Grazie alla reiterazione delle attività di controllo del territorio - aggiunge - le volanti della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente individuando i soggetti coinvolti tramite il sistema di videosorveglianza e la conoscenza diretta degli abituali frequentatori dei luoghi".

"Questi servizi frequenti e ripetuti - prosegue il titolare del Viminale - hanno l'obiettivo prioritario di prevenire la commissione di reati. Laddove tuttavia ciò non sia possibile, queste operazioni di controllo consentono alle forze dell'ordine di disporre di tutti gli elementi e gli strumenti utili per assicurare in tempi brevi alla giustizia gli autori di simili atti di violenza". (ANSA).