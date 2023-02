Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non riordino

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Più tempo, fino a luglio, per l'esercizio della delega prevista dal ddl concorrenza sulla mappatura delle concessioni e divieto di procedere a bandi in attesa dei decreti attuativi sul riordino della disciplina in materia, che vanno emanati comunque entro febbraio. E' quanto prevede l'emendamento messo a punto dai relatori al decreto Milleproroghe in discussione in commissione Affari Costituzionali e Bilancio al Senato. L'emendamento potrà essere subemendato, quindi ulteriormente modificato, e non esclude quelli dei gruppi sulla proroga delle gare, su cui è ancora in corso il confronto. (ANSA).