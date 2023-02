Kadyrov, conflitto ucraino finirà entro anno, europei cederanno

(ANSA) - MOSCA, 07 FEB - Il conflitto in Ucraina avrà termine "entro la fine dell'anno", gli Stati europei si pentiranno per le loro politiche e torneranno a cooperare con la Russia. Lo ha detto il comandante ceceno Ramzan Kadyrov, che con le sue truppe ha finora dato un apporto molto importante alle truppe russe.

Kadyrov, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, parlava in un'intervista con il ministro ceceno per la politica nazionale e le relazioni esterne, Akhmed Dudayev, diffusa sul suo canale Telegram.

"Entro la fine dell'anno - ha detto il comandante ceceno - l'operazione speciale finirà. Gli Stati europei riconosceranno che le loro azioni sono state sbagliate, l'Occidente si inginocchierà e, come al solito, i Paesi europei dovranno cooperare in tutti i campi con la Federazione Russa. Non può essere e non sarà altrimenti". (ANSA).