Centrodestra: Salvini, Silvio e Giorgia amici non colleghi

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Per me Silvio e Giorgia sono amici, non colleghi. Questa è la differenza con il centrosinistra". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla kermesse milanese del centrodestra a sostegno della candidatura di Attilio Fontana. (ANSA).