Tim:Giorgetti, offerta Kkr da valutare su interessi generali

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Credo che non potremo giudicare l'offerta di Kkr - che per altro ancora non conosciamo dettagliatamente - esclusivamente secondo i principi di redditività o profitto perché la rete è un'infrastruttura strategica per il Paese ed è in questo aspetto che bisogna capire come vengano garantiti gli interessi generali". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di una iniziativa al Milano Innovation District, ai giornalisti che gli hanno chiesto dell'offerta di Kkr. (ANSA).