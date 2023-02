Francia: incendio nel nord, morti 7 bambini e la madre

(ANSA) - LILLE, 06 FEB - Sette bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni sono morti insieme alla loro madre ieri sera nell'incendio di una casa a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia: lo hanno reso noto la gendarmeria e i vigili del fuoco.

Il padre è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in ospedale. L'origine dell'incendio sembra essere stata un'asciugatrice malfunzionante al piano terra della casa. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare l'incendio poco prima dell'una di notte. Il marito della donna è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasferito in ospedale.

E' stato salvato da un vigile del fuoco che vive nelle vicinanze e che è intervenuto prima dell'arrivo dei suoi colleghi. Sembra che il padre abbia tentato di spegnere l'incendio mentre i bambini e la madre cercavano rifugio dalle fiamme al secondo piano della casa, ma questa mossa si è rivelata una trappola, ha detto il procuratore.

Mentre il fumo nero riempiva la casa, i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere le finestre superiori dell'abitazione, che si trova in una strada stretta nel centro del villaggio di 2.600 abitanti. Le tapparelle elettriche delle finestre della casa erano bloccate a causa di un'interruzione di corrente, ostacolando ulteriormente i soccorsi. 80 vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto e l'incendio è stato spento dopo diverse ore, hanno dichiarato le autorità locali. La tragedia è il più grave incidente di questo tipo dal 2013, quando cinque bambini tra i due e i nove anni morirono asfissiati in un incendio accidentale, sempre nel nord della Francia. (ANSA).