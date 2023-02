Incassi Usa, Bussano alla porta scalza Avatar al top weekend

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Bussano alla porta, il nuovo thriller horror dell'indiano M. Night Shyamalan, è in vetta agli incassi americani del weekend, scalzando Avatar La via dell'acqua: 14 milioni 200mila dollari per il film Universal che è in sala anche in Italia. Al secondo posto la commedia 80 for Brady che racconta di quattro amiche ottantenni - un cast incredibile con Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field - che si mettono in viaggio per vedere per vedere Tom Brady giocare al Super Bowl. Il film Paramount diretto da Kyle Marvin, che vede l'ex giocatore Brady come attore, oltre che produttore, ha incassato 12 milioni e mezzo di dollari.

Al terzo posto Avatar 2 di James Cameron che aggiunge 10 milioni 800mila dollari al suo immenso incasso di oltre 636 milioni sul mercato domestico per un totale worldwide che ha superato i 2 miliardi di dollari (2.174.420.442 ad oggi). (ANSA).