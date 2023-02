Un quarto della popolazione mondiale usa Facebook ogni giorno

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il numero di persone che utilizzano Facebook quotidianamente è salito in dicembre a una media di due miliardi: un quarto della popolazione mondiale, riporta la Bbc.

La crescita superiore alle attese ha contribuito a creare nuovo ottimismo nei confronti dell'azienda, che è stata messa sotto pressione dall'aumento dei costi e dal crollo delle vendite pubblicitarie. Le azioni della società madre Meta hanno registrato un'impennata di oltre il 15% nelle contrattazioni after-hours, dopo che Mark Zuckerberg ha dichiarato che il 2023 sarà "l'anno dell'efficienza".

"Ora siamo in un ambiente diverso", ha detto, indicando il fatturato dell'azienda, che è diminuito nel 2022 per la prima volta nella sua storia dopo anni di crescita a due cifre. "Non prevediamo che questo continuerà, ma non credo nemmeno che tornerà come prima", ha affermato Meta, che possiede anche Instagram e WhatsApp, ha annunciato l'anno scorso un'importante ristrutturazione, con la riduzione degli uffici e il taglio di 11.000 posti di lavoro, pari a circa il 13% del personale. (ANSA).