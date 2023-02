C. Conti, con elezione Province costi non significativi

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "I costi che si accompagnano al ripristino dell'elezione diretta rappresentano una componente di non particolare significatività nell'ambito delle grandezze di finanza pubblica", in più ci sarebbe il vantaggio della "accountability pubblica" nei confronti degli elettori. Sono le osservazioni della Corte dei Conti in una nota depositata alla Commissione Affari Costituzionali del Senato sul ritorno all'elezione diretta delle Province, nella quale si sottolinea come la riforma incompiuta e i tagli si sono "riverberati negativamente sui servizi ai cittadini". E' auspicabile un riassetto "consolidando le funzioni fondamentali". (ANSA).